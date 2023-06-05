Бастони — о финале ЛЧ: боюсь воров и убийц, а не ровесников. Постараемся остановить «Сити»

Защитник «Интера» Алессандро Бастони поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов, в котором его команда сразится с «Манчестер Сити».

«Это будет сложная игра. Мы полны решимости и счастливы, что у нас есть возможность сыграть в таком матче.

Я боюсь воров и убийц, но никак не парней своего возраста (игроков «Манчестер Сити». — Прим. «Чемпионата»). Нам нужно выйти на поле и сыграть так, как мы умеем. Нормально, что «Сити» — фаворит. У нас нет ни капли страха. Мы постараемся их остановить.

«Манчестер Сити» – это не только Эрлинг Холанд. В их составе есть много футболистов, которые могут доставить нам неприятности. Я видел, как в первом полуфинальном матче Эрлинга накрыл Рюдигер. Постараюсь взять этот пример на вооружение.

С самого юного возраста мы все мечтали сыграть в подобном противостоянии. Не могу дождаться момента, когда выйду на поле», – приводит слова Бастони Football Italia.

Финал Лиги чемпионов состоится в субботу, 10 июня. Матч пройдёт в Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьят». Начало игры — в 22:00 мск. Ранее одноклубник Бастони высказался о предстоящей решающей встрече.