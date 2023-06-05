Виталий Дьяков: Малком — лучший игрок сезона в РПЛ. Другого мнения быть не может
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Бывший защитник «Ростова», «Динамо» и ряда других российских клубов Виталий Дьяков прокомментировал признание бразильского нападающего «Зенита» Малкома лучшим игроком сезона в Российской Премьер-Лиге.
«Малком — лучший игрок сезона в РПЛ, другого мнения быть не может: «Зенит» — чемпион, Малком — лучший бомбардир. Да, есть Дзюба, который хорошо провёл весеннюю часть чемпионата, но это только треть сезона. А на протяжении всей дистанции Малком был лучшим — это очевидно», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Напомним, накануне, 4 июня, Малком был признан лучшим игроком чемпионата России в сезоне-2022/2023. Приз игроку вручили на церемонии награждения «Герои РПЛ».
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