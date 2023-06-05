«Челси» делал предложение по Меньяну, но получил отказ

«Челси» сделал устное предложение «Милану» по голкиперу Мику Меньяну в размере € 60 млн, но получил отказ, сообщает журналист Даниэле Лонго в своём «твиттере».

По информации источника, во время переговоров по трансферу хавбека Рубена Лофтус-Чика, представители лондонского клуба поинтересовались у руководства «россонери», как они смотрят на продажу своего основного голкипера. Миланцы ответили категорическим отказом, несмотря на внушительную сумму в размере € 60 млн.

Сообщается, что «Милан» работает над продлением контракта с 27-летним вратарём. В текущем сезоне на счету Меньяна 29 матчей за «россонери» во всех турнирах. Голкипер пропустил пять месяцев из-за травмы икроножной мышцы.

Контракт игрока с миланским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.