«Челси» делал предложение по Меньяну, но получил отказ

«Челси» сделал устное предложение «Милану» по голкиперу Мику Меньяну в размере € 60 млн, но получил отказ, сообщает журналист Даниэле Лонго в своём «твиттере».
По информации источника, во время переговоров по трансферу хавбека Рубена Лофтус-Чика, представители лондонского клуба поинтересовались у руководства «россонери», как они смотрят на продажу своего основного голкипера. Миланцы ответили категорическим отказом, несмотря на внушительную сумму в размере € 60 млн.
Сообщается, что «Милан» работает над продлением контракта с 27-летним вратарём. В текущем сезоне на счету Меньяна 29 матчей за «россонери» во всех турнирах. Голкипер пропустил пять месяцев из-за травмы икроножной мышцы.
Контракт игрока с миланским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.
- 5 июня 2023
-
20:10
-
20:00
-
19:58
-
19:45
-
19:44
-
19:42
-
19:40
-
19:40
-
19:28
-
19:20
-
19:16
-
19:06
-
19:00
-
19:00
-
18:48
-
18:46
-
18:41
-
18:40
-
18:37
-
18:21
-
18:20
-
18:20
-
18:18
-
18:05
-
18:01
-
17:54
-
17:51
-
17:43
-
17:42
-
17:30
-
17:28
-
17:27
-
17:22
-
17:15
-
17:11