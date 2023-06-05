Семак: конечно, нам не хватает Виража, их активного боления на протяжении всего матча

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отсутствие болельщиков на фанатской трибуне (Вираж) на домашних матчах сине-бело-голубых.

«Конечно, нам не хватает Виража. Это особая атмосфера, это активные болельщики, которые поддерживают с первой до последней минуты. Болельщики, которые приходят к нам, не являясь фанатами, конечно, стараются, поддерживают нас, но именно активного боления на протяжении всего матча не хватает, безусловно, и команде, и для атмосферы стадиона. Хотя наши самые важные ключевые матчи мы провели при большом стечении болельщиков, а чемпионство, к нашей радости, смогли отметить уже вместе с нашими фанатами.

Это как раз показатель того, насколько команду любят в городе, насколько важен результат и не только результат, а игра нашей команды для наших болельщиков, для наших фанатов, которые пришли, поздравили команду с чемпионством и вместе отметили это событие. Это было потрясающе. Все ребята до сих пор вспоминают то шоу, которое устроили нам фанаты, когда мы отмечали, следуя на автобусе по знаковым местам. Для Санкт-Петербурга это было незабываемое впечатление», — сказал Семак в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, фанаты «Зенита» объявили бойкот после введения Fan ID и не посещают матчи команды в РПЛ, начиная с весенней части сезона-2022/2023. Празднование пятого подряд чемпионства команды состоялось 13 мая после матча 27-го тура с «Краснодаром» (2:2).