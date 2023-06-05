Ди Мария и Паредес покинут «Ювентус» — Романо

Полузащитники «Ювентуса»: Анхель Ди Мария, а также Леандро Паредес, который выступает за «бьянконери» на правах аренды, покинут туринский клуб в ближайшее время, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, Паредес вернётся в «ПСЖ», после чего парижане продадут футболиста. Ди Мария, в свою очередь, покинет «Юве» на правах свободного агента.

В сезоне-2022/2023 Паредес провёл за «Ювентус» 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Ди Мария сыграл в 40 встречах, на его счету восемь забитых мячей и семь ассистов.

Ранее сообщалось, что 35-летний аргентинец близок к возвращению в «Бенфику». Ди Мария выступал за португальский клуб на протяжении трёх лет (с 2007 по 2010 год).