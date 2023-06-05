К 2025 году в Эредивизии запретят искусственное покрытие

Все 18 клубов чемпионата Нидерландов достигли соглашения о запрете искусственного покрытия для футбольных полей во время общего собрания в понедельник, 5 июня. Было решено, что с сезона-2025/2026 у всех клубов, выступающих в Эредивизии, должны быть поля с натуральной травой или с высококачественным гибридным покрытием, сообщает Voetbal Unternational.

В завершившемся сезоне искусственный газон использовался на стадионах всего четырёх клубов Эредивизии: «Камбюр», «Эммен», «Эксельсиор» и «Волендам». Представители «Хераклеса» из Алмело заверили, что искусственный газон будет выведен из эксплуатации в 2024 году, и через год другим клубам тоже придётся последовать их примеру. Кроме того, со следующего сезона вступит в силу новый протокол соревнований, который включает в себя повышенные требования к качеству полей с натуральным, гибридным или искусственным покрытием.

На встрече в понедельник также обсуждался финансовый вопрос, а именно распределение доходов от выступления клубов в еврокубках. С 2025 по 2030 год клубы, играющие в европейских турнирах, обязаны передавать 3,75% своих доходов клубам, которые не смогли пробиться в еврокубки. В сочетании со спонсорскими контрактами, доходами от продажи прав на трансляцию чемпионата и растущими доходами от УЕФА это, по замыслу руководства Эредивизии, приведёт к укреплению внутренней конкуренции и повышению интереса к лиге.