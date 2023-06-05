Семак: на сегодняшний день конкретных предложений по бразильцам нет
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном уходе бразильских футболистов из команды.
«Что касается бразильцев, то мы никогда никого насильно не удерживаем, если будет хорошее предложение. Конечно, клуб рассмотрит любое предложение по любому игроку, независимо [от того], бразилец это или не бразилец. На сегодняшний день таких конкретных предложений нет», — сказал Семак в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» по окончании сезона могут покинуть нападающий Малком и полузащитник Вендел. Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до лета 2027 года. Малком был признан лучшим игроком РПЛ сезона-2022/2023.
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