Семак: на сегодняшний день конкретных предложений по бразильцам нет

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном уходе бразильских футболистов из команды.

«Что касается бразильцев, то мы никогда никого насильно не удерживаем, если будет хорошее предложение. Конечно, клуб рассмотрит любое предложение по любому игроку, независимо [от того], бразилец это или не бразилец. На сегодняшний день таких конкретных предложений нет», — сказал Семак в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» по окончании сезона могут покинуть нападающий Малком и полузащитник Вендел. Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до лета 2027 года. Малком был признан лучшим игроком РПЛ сезона-2022/2023.