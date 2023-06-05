Юрий Сёмин: думаю, «Пари НН» и «Факел» останутся в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о предстоящих стыковых матчах за право выступления в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2023/2024. По мнению 76-летнего специалиста, у «Пари Нижний Новгород» и «Факела» хорошие шансы остаться в высшем дивизионе.
«Думаю, «Пари Нижний Новгород» и «Факел» останутся в Российской Премьер-Лиге. У них хорошие шансы сохранить прописку. Воронежцам будет немного труднее, потому что им предстоит матч в Красноярске, но, думаю, команда Вадима Евсеева справится с этой задачей. Будет интересно понаблюдать за тем, как команды сражаются за место в чемпионате России», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».
Напомним, «Пари Нижний Новгород» сыграет в стыковых матчах с «Родиной», а «Факел» — с «Енисеем». Встречи пройдут в среду, 7 июня, и в субботу, 10 июня. Клубы Первой лиги проведут первые матчи дома.
- 5 июня 2023
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