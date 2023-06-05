Испанский суд вынес приговор хулиганам, оскорблявшим Винисиуса на расовой почве

Испанское правосудие вынесло вердикт в отношении хулиганов, оскорблявших нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора на расовой почве, сообщает Marca.

Четверо граждан, причастных к подвешиванию куклы Винисиуса Жуниора на мосту в Мадриде, были оштрафованы на € 60 001 и лишены доступа к спортивным объектам на два года. Напомним, фанаты мадридского «Атлетико» вывесили плакат с надписью «Мадрид ненавидит «Реал», под которым была подвешена чёрная надувная кукла в футболке Винисиуса.

Кроме того, три болельщика «Валенсии», которые имитировали повадки обезьяны и иным образом оскорбляли Винисиуса на расовой почве во время матча на «Месталье», были оштрафованы на € 5 тыс. и получили запрет на посещение спортивных мероприятий на один год. Это на тысячу больше, чем предыдущие наказания за расовые оскорбления.

Прокуратура всё ещё занимается этими делами, а Ла Лига запросила дополнительные полномочия для наказания за расовое насилие, считая, что сейчас их не хватает.