Семак: иностранные игроки при соизмеримом качестве дешевле российских

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, планирует ли он опираться на российских игроков в составе команды, а также рассказал о ситуации с приобретением российских футболистов.

«Приобрести игрока с российским паспортом с хорошим качеством, который готов конкурировать за место в стартовом составе, очень-очень сложно. Такова экономическая ситуация, что тот же иностранный игрок при соизмеримом качестве будет гораздо дешевле стоить и по зарплате, и по трансферу. Мы это тоже прекрасно понимаем, поэтому на сегодняшний день ситуация с комплектованием такая. Какой должна быть пропорция? Здесь всё упирается в результат.

Какие цели и задачи стоят перед командой руководства? Для нас задача одна — побеждать, и [делать это] по тем правилам, которые есть в нашем футболе. Учитывая тот лимит, который есть, мы абсолютно открыты и будем рады любому российскому игроку, который будет конкурировать или выиграет конкуренцию у иностранцев. Абсолютно, я думаю, такая здоровая конкуренция. На сегодняшний день играют те, кто лучше готов, те, кто сильнее. Мы стараемся показывать хорошую игру, хорошее качество игры, хороший результат и не смотрим на то, кто какой национальности. Играют самые сильные, те игроки, которые показывают себя лучше, чем другие», — сказал Семак в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, перед началом сезона-2022/2023 «Зенит» подписал соглашение с российским полузащитником Зелимханом Бакаевым. Также к команде присоединились легионеры — Матео Кассьерра, Родриго и Густаво Мантуан.