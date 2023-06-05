Эрлинг Холанд получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир сезона в Европе

Финиш сезона в испанской Ла Лиге, итальянской Серии А и французской Лиге 1 официально подтвердил то, что стало известно задолго до проведения последних туров в этих турнирах – нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал обладателем «Золотой бутсы» сезона-2022/2023, сообщает Marca.
Холанд принял эстафету у Роберта Левандовского, который становился лучшим бомбардиром двух последних сезонов. У 22-летнего норвежского нападающего не оказалось серьёзных конкурентов в этом сезоне.
Холанд завершил сезон безоговорочным лидером, забив 36 голов в английской Премьер-лиге и набрав 72 очка в итоговой таблице. Он побил исторический рекорд Премьер-лиги, установленный Аланом Ширером и Энди Коулом (по 34 гола) и опередил ближайшего преследователя, Гарри Кейна, на 12 зачётных пунктов. Первую тройку замыкает Килиан Мбаппе. Лидер «ПСЖ» в пятый раз стал лучшим бомбардиром Лиги 1.
Полная таблица лучших бомбардиров Европы с учётом коэффициентов лиг:
1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 36 голов x 2 = 72 очка
2. Гарри Кейн («Тоттенхэм») – 30 x 2 = 60
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 29 x 2 = 58
4. Александр Ляказетт («Лион») – 27 x 2 = 54
5. Виктор Осимхен («Наполи») – 26 x 2 = 52
6. Джонатан Дэвид («Лилль») – 24 x 2 = 48
7. Роберт Левандовски («Барселона») – 23 x 2 = 46
8. Эннер Валенсия («Фенербахче») – 29 x 1,5 = 43,5
9. Фоларин Балогун («Реймс») – 21 x 2 = 42
10-11. Лаутаро Мартинес («Интер») – 21 x 2 = 42
10-11. Луа Опенда («Ланс») – 21 x 2 = 42
- 5 июня 2023
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