Лукаку — о финале ЛЧ: играть с лучшей командой в мире – это прекрасно

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов, в котором его команда сразится с «Манчестер Сити».
«Я хочу насладиться этим моментом без какого-либо давления и добиться наилучшего результата из возможных. Играть с лучшей командой в мире — это прекрасно. «Манчестер Сити» – это хорошо подготовленная команда. У Гвардиолы всегда имеются разные планы на каждый матч, поэтому у Холанда всегда есть моменты. Эта команда отлично умеет вскрывать оборону соперника», — приводит слова Лукаку La Gazzetta dello Sport.
Финал Лиги чемпионов состоится в субботу, 10 июня. Матч пройдёт в Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьят». Начало игры — в 22:00 мск. Ранее одноклубник Лукаку высказался о предстоящей решающей встрече.
- 5 июня 2023
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