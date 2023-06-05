Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лукаку — о финале ЛЧ: играть с лучшей командой в мире – это прекрасно

Лукаку — о финале ЛЧ: играть с лучшей командой в мире – это прекрасно
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов, в котором его команда сразится с «Манчестер Сити».

«Я хочу насладиться этим моментом без какого-либо давления и добиться наилучшего результата из возможных. Играть с лучшей командой в мире — это прекрасно. «Манчестер Сити» – это хорошо подготовленная команда. У Гвардиолы всегда имеются разные планы на каждый матч, поэтому у Холанда всегда есть моменты. Эта команда отлично умеет вскрывать оборону соперника», — приводит слова Лукаку La Gazzetta dello Sport.

Финал Лиги чемпионов состоится в субботу, 10 июня. Матч пройдёт в Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьят». Начало игры — в 22:00 мск. Ранее одноклубник Лукаку высказался о предстоящей решающей встрече.

Материалы по теме
Бастони — о финале ЛЧ: боюсь воров и убийц, а не ровесников. Постараемся остановить «Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023