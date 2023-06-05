Масалитин: Малком — однозначно лучший игрок сезона в РПЛ. Парень уже перерос наш чемпионат

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин высказался о лучшем игроке сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Малком — однозначно лучший игрок сезона. Внёс большой вклад в чемпионство «Зенита», ярко показал себя: видно, что парень уже перерос наш чемпионат. Ему надо пробовать себя где-то в более сильном чемпионате», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиноввым.

Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России. В течение розыгрыша национального первенства бразилец сумел отличиться 23 раза, сыграв при этом в 27 матчах. Отметим, что Малком забил 21 мяч с игры и только два – с пенальти.

Недавно 26-летний вингер впервые был вызван в главную сборную Бразилии.