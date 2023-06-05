Непомнящий: не могу ответить на вопрос о лучшем игроке сезона в РПЛ — многие сверкали

Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением, кого можно назвать лучшими футболистами сезона-2022/2023 в РПЛ.

«На первый взгляд, конечно, лучший игрок сезона в РПЛ — Малком. Часто завершал, помогал команде — вопросов никаких. Но если говорить о роли Игоря Акинфеева в ЦСКА, то это стена за спинами защитников. Кого можно выделить? Сверкали многие: и атакующая линия «Оренбурга», и Писарский был на хорошем уровне в первой половине сезона. Не могу точно ответить на вопрос о лучшем игроке сезона», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, лучшим игроком сезона на церемонии награждения «Герои РПЛ» был признан нападающий «Зенита» Малком. Бразилец также стал лучшим футболистом Премьер-Лиги по версии WhoScored.