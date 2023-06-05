Промес планировал выручить от продажи кокаина € 6 млн — источник

В Амстердаме состоялось первое формальное слушание по делу о наркотиках, фигурантом которого является нападающий «Спартака» Квинси Промес. По данным прокуратуры, Промес, вступив в сговор с наркопреступником Питом Вортелом, инвестировал в сделку € 200 тыс. и рассчитывал получить прибыль в размере € 6 млн. Подробности дела приводит издание AD Sports.
Речь идёт о партии кокаина, состоявшей из примерно 650 блоков общим весом 712 кг. Сообщается, что половина этой партии была перехвачена в порту Антверпена в январе 2020 года. Промес и его подельник, обвиняемый нидерландскими властями, который в это время находился в Антверпене, обменивались сообщениями в чате.
«Мои ребята направляются в Антверпен», — якобы писал Промес. Позже, когда часть наркотиков не достигла адресата, футболист сообщил: «Чёрт возьми», получив от сообщника ответ: «Значит, половина в безопасности, допустимый риск в профессии». Позже Промес сказал в разговоре: «Сразу дам знать — моя предыдущая поставка была наполовину неудачной. Пришли в двух коробках, одна потерялась, поэтому вся моя прибыль уменьшилась вдвое».
Во время прослушивания Промеса прокуратура установила причастность игрока к другому уголовному делу, связанному с нападением на кузена футболиста.
- 5 июня 2023
-
21:45
-
21:37
-
21:35
-
21:33
-
21:31
-
21:26
-
21:20
-
21:17
-
21:16
-
21:00
-
21:00
-
20:57
-
20:46
-
20:45
-
20:32
-
20:30
-
20:24
-
20:22
-
20:20
-
20:15
-
20:10
-
20:00
-
19:58
-
19:45
-
19:44
-
19:42
-
19:40
-
19:40
-
19:28
-
19:20
-
19:16
-
19:06
-
19:00
-
19:00
-
18:48