Промес планировал выручить от продажи кокаина € 6 млн — источник

В Амстердаме состоялось первое формальное слушание по делу о наркотиках, фигурантом которого является нападающий «Спартака» Квинси Промес. По данным прокуратуры, Промес, вступив в сговор с наркопреступником Питом Вортелом, инвестировал в сделку € 200 тыс. и рассчитывал получить прибыль в размере € 6 млн. Подробности дела приводит издание AD Sports.

Речь идёт о партии кокаина, состоявшей из примерно 650 блоков общим весом 712 кг. Сообщается, что половина этой партии была перехвачена в порту Антверпена в январе 2020 года. Промес и его подельник, обвиняемый нидерландскими властями, который в это время находился в Антверпене, обменивались сообщениями в чате.

«Мои ребята направляются в Антверпен», — якобы писал Промес. Позже, когда часть наркотиков не достигла адресата, футболист сообщил: «Чёрт возьми», получив от сообщника ответ: «Значит, половина в безопасности, допустимый риск в профессии». Позже Промес сказал в разговоре: «Сразу дам знать — моя предыдущая поставка была наполовину неудачной. Пришли в двух коробках, одна потерялась, поэтому вся моя прибыль уменьшилась вдвое».

Во время прослушивания Промеса прокуратура установила причастность игрока к другому уголовному делу, связанному с нападением на кузена футболиста.