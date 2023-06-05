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Хаким Зиеш вместе с Квинси Промесом посетил матч Медиалиги

Хаким Зиеш вместе с Квинси Промесом посетил матч Медиалиги
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Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш в сопровождении своего друга, нападающего «Спартака» Квинси Промеса прибыл на матч медиафутбольной команды «Бей Беги», которая на «Открытие Банк Арене» встретится с «Народной Командой».

Зиешу подарили футболку «Спартака» с его фамилией и номером 22.

Руководителями команды «Бей Беги» являются Александр Соболев и Георгий Джикия. Ранее сообщалось, что за команду могут сыграть такие футболисты красно-белых, как Квинси Промес, Антон Зиньковский, Александр Селихов, Павел Мелёшин и Руслан Литвинов, однако главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль опроверг эту информацию.

В своём предыдущем матче, который проходил в мае, «Бей Беги» уступила другой медийной команде, «Титану», со счётом 4:6.

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