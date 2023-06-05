Тикнизян: «Сити» и «Локо» — команды из разных миров, но мы тоже показываем яркий футбол

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о результатах команды во второй части сезона. 24-летний футболист отметил, что ему нравится стиль игры, который прививает команде главный тренер Михаил Галактионов.

«Футбол «Локомотива» в атаке напоминает стиль «Манчестер Сити»? Сравнивать нас и «Сити» ни в коем случае не буду — это команды из разных миров. Но мы тоже играем в яркий, атакующий, комбинационный футбол. Приятно находиться в таком клубе.

Чтобы продолжить показывать такой же уровень в следующем сезоне, ни в коем случае нельзя расслабляться. Надо будет хорошенько поработать на летних сборах», — приводит слова Тикнизяна «РБ Спорт».

«Локомотив» занял восьмое место в Российской Премьер-Лиге — 2022/2023, набрав 45 очков. До назначения Галактионова главным тренером команда была на 14-м месте, набрав всего 13 очков в 17 матчах.