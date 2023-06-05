Заход «Сити» на требл и ищем лучших в Серии А и Ла Лиге. ХиТ#149
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Смотри новый подкаст Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube!
Описание и таймкоды:
00:12 — Привет, величие!
00:55 — Редкое сочетание: хвалим «МЮ» и ругаем «Сити»
19:37 — Два сказочных гола в финале Кубка Германии
35:25 — Гриша настоял на странном формате итогов по Серии А. Кириллу пришлось гадать
58:03 — Продолжение квиза, но уже по Ла Лиге
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Гриша у себя в Telegram-канале запустил квиз из 14 вопросов про сезон АПЛ
Кирилл восхищается симметричностью конфликтов в «ПСЖ»
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Комментарии
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