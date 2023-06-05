Арбитр Федотов: надо VAR отменить, что ли, чтобы в РПЛ нормально судили?

Футбольный арбитр Игорь Федотов оценил работу судейских бригад в матчах 30-го тура РПЛ, которые прошли без применения системы VAR.
«В матчах, где не было VAR, судьи отработали хорошо. Москалёв носился как угорелый! Принимал правильные решения, и все его слушали, потому что он находился рядом и не залипал в наушник. Надо VAR отменить, что ли, чтобы они начали нормально судить? Или всё-таки сказать товарищам на VAR, что не надо разговаривать в эфире? Пускай судья вас не слышит, не надо ничего выдумывать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Арбитр Владимир Москалёв работал на матче «Урал» — «Сочи» (1:0). Также без применения системы VAR в 30-м туре прошли встречи «Локомотива» с «Торпедо» (3:1) и «Оренбурга» с «Динамо» (3:0).
- 5 июня 2023
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