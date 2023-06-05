«Мне это вообще непонятно». Игорь Федотов — о пенальти в матче ЦСКА и «Ростова»

Футбольный судья Игорь Федотов оценил работу арбитра Павла Кукуяна в матче 30-го тура РПЛ с участием ЦСКА и «Ростова» (4:1).
«Кукуян был наказан и не работал три тура, а теперь ему дали матч за второе место. Картинка хорошая, претензий к арбитру у меня нет. Но смутил момент на 14-й минуте, когда Кукуян назначил 11-метровый в ворота «Ростова» после просмотра повтора. VAR мог позвать арбитра, потому что тот, возможно, что-то не так объяснил. Но я не понимаю, что, учитывая идеальную позицию у Кукуяна. Это не явная, очевидная ошибка — Чалов начал падать ещё в момент наступа. Но Кукуян пошёл на VAR, назначил 11-метровый и вдобавок показал игроку «Ростова» жёлтую карточку за безрассудные действия. Мне это вообще непонятно, тем более от такого арбитра», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 5 июня 2023
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