Мануэль Угарте прошёл медобследование в «ПСЖ»

Уругвайский полузащитник лиссабонского «Спортинга» Мануэль Угарте прошёл медобследование во французском «ПСЖ». Ожидается, что уже сегодня, 5 июня, футболист подпишет контракт с парижанами, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.
Соглашение будет рассчитано на пять лет. Сумма сделки составит € 60 млн.
На днях португальские СМИ утверждали, что Угарте перейдёт в «Челси». После этого появилась информация о выходе лондонцев из борьбы в связи с тем, что парижане предложили Мануэлю чрезвычайно выгодный контракт.
В сезоне-2022/2023 22-летний опорный полузащитник провёл за «Спортинг» 47 матчей, в которых отдал одну голевую передачу и не забил ни одного мяча. Угарте выступает за столичный клуб с лета 2021 года, когда перешёл в стан зелёно-белых из португальского «Фамаликана».
В активе Угарте также восемь матчей за сборную Уругвая. Он был в заявке команды на чемпионат мира — 2022, однако не провёл на том турнире ни одного матча.
- 5 июня 2023
-
23:12
-
22:50
-
22:49
-
22:45
-
22:37
-
22:35
-
22:22
-
22:20
-
22:15
-
22:04
-
22:00
-
21:56
-
21:55
-
21:48
-
21:45
-
21:37
-
21:35
-
21:33
-
21:31
-
21:26
-
21:20
-
21:17
-
21:16
-
21:00
-
21:00
-
20:57
-
20:46
-
20:45
-
20:32
-
20:30
-
20:24
-
20:22
-
20:20
-
20:15
-
20:10