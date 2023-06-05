Мануэль Угарте прошёл медобследование в «ПСЖ»

Уругвайский полузащитник лиссабонского «Спортинга» Мануэль Угарте прошёл медобследование во французском «ПСЖ». Ожидается, что уже сегодня, 5 июня, футболист подпишет контракт с парижанами, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Соглашение будет рассчитано на пять лет. Сумма сделки составит € 60 млн.

На днях португальские СМИ утверждали, что Угарте перейдёт в «Челси». После этого появилась информация о выходе лондонцев из борьбы в связи с тем, что парижане предложили Мануэлю чрезвычайно выгодный контракт.

В сезоне-2022/2023 22-летний опорный полузащитник провёл за «Спортинг» 47 матчей, в которых отдал одну голевую передачу и не забил ни одного мяча. Угарте выступает за столичный клуб с лета 2021 года, когда перешёл в стан зелёно-белых из португальского «Фамаликана».

В активе Угарте также восемь матчей за сборную Уругвая. Он был в заявке команды на чемпионат мира — 2022, однако не провёл на том турнире ни одного матча.