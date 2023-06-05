Игроки «Спартака» присоединились к фанатам на матче Медиалиги

Игроки московского «Спартака» Георгий Джикия, Александр Соболев и Руслан Литвинов присоединились к болельщикам красно-белых на трибунах «Открытие Банк Арены» во время матча медиафутбольной команды «Бей Беги» с «Народной Командой».

Футболисты скандировали традиционные речёвки вместе с фанатами.

Напомним, Александр Соболев и Георгий Джикия являются руководителями команды «Бей Беги». Ранее сообщалось, что за команду в этом матче могли сыграть такие футболисты красно-белых, как Квинси Промес, Антон Зиньковский, Александр Селихов, Павел Мелёшин и Руслан Литвинов.

Отметим, что матч Медиалиги посетил полузащитник «Челси» и друг Промеса Хаким Зиеш, которому подарили именную футболку «Спартака» с номером 22.