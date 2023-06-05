«Челси» определился с кандидатами на усиление линии полузащиты

«Челси» определился с основными кандидатами на усиление линии полузащиты, сообщает Daily Mail.
По информации источника, приоритетными целями лондонцев в предстоящее трансферное окно станут хавбеки Мойсес Кайседо и Ромео Лавиа, представляющие соответственно «Брайтон» и «Саутгемптон».
Сообщается, что «Брайтон» намерен выручить с продажи Кайседо не менее € 90 млн. «Саутгемптон», в свою очередь, желает получить за Лавиу € 45-60 млн.
В сезоне-2022/2023 на счету Кайседо 43 матча во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с «Брайтоном» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.
Лавиа провёл 35 матчей во всех турнирах, также отметившись одним забитым мячом и одним ассистом. Контракт игрока с «Саутгемптоном» тоже рассчитан до конца июня 2027-го. Ориентировочная стоимость молодого хавбека согласно оценке интернет-портала Transfermarkt – € 25 млн.
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