«Штутгарт» вновь уверенно обыграл «Гамбург» и сохранил место в Бундеслиге на будущий сезон

Сегодня, 5 июня, состоялся ответная встреча «Гамбурга» и «Штутгарта» в рамках переходных матчей немецкой Бундеслиги. Игра состоялась в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион» и завершилась победой гостей со счётом 3:1. В первом матче «Штутгарт» выиграл со счётом 3:0 и, таким образом, уверенно сохранил место в Бундеслиге на сезон-2023/2024.

«Динозавры» открыли счёт в матче уже на шестой минуте: с передачи нападающего Жан-Люка Домпе отличился полузащитник Сонни Киттель. На 17-й минуте после просмотра VAR был отменён гол форварда «Штутгарта» Серу Гирасси. «Швабы» отыгрались уже во втором тайме: дубль оформил французский полузащитник Энцо Мийо. Третий мяч в ворота хозяев на седьмой добавленной минуте отправил вышедший на замену нападающий Силас Катомпа Мвумпа. Голевая передача на счету форварда Луки Пфайффера.

«Гамбург» по итогам сезона-2017/2018 вылетел из Бундеслиги впервые с момента основания турнира (1963 год). На протяжении трёх последующих сезонов «динозавры» занимали четвёртое место во второй Бундеслиге, а по итогам сезона-2021/2022 пробились в переходные матчи, в которых уступили берлинской «Герте».

Таким образом, по результатам сезона-2022/2023 из Бундеслиги вылетели берлинская «Герта» и гельзенкирхенский «Шальке-04». Новичками турнира в следующем розыгрыше станут «Хайденхайм» и «Дармштадт 98».