Паоло Мальдини и его помощник Массара уволены из «Милана»

Легенда «Милана» Паоло Мальдини и его правая рука Рики Массара уволены из клуба после напряжённой встречи с владельцем «россонери» Джерри Кардинале. Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Встреча, состоявшаяся в понедельник, 5 июня, должна была определить стратегию на следующий сезон, но, как утверждает инсайдер, разговор прошёл в напряжённой атмосфере, завершившись конфликтом Мальдини с главой компании RedBird Кардинале. В результате Мальдини и его помощник Массара были уволены, что должно привести к полной трансформации управленческой структуры клуба, в которой Паоло отвечал за трансферы и переговоры по контрактам.

По утверждениям итальянских СМИ увольнение Мальдини стало результатом его борьбы с генеральным директором клуба Джорджио Фурлани, который сыграл более важную роль на последних этапах переговорного процесса по продлению контракта с Рафаэлом Леау.

Как бы то ни было, это будет болезненный удар для болельщиков «Милана», поскольку Мальдини был в клубе на протяжении всей своей карьеры, сначала в качестве игрока, а затем в качестве директора с 2018 года.