Гендиректор «Интера» — о финале ЛЧ: не всегда побеждает тот, кто больше всех тратит

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов, в котором его команда сразится с «Манчестер Сити».

«Заслуга в том, что мы добрались до финала, принадлежит в первую очередь нашему тренеру. Несмотря на критику и давление, которое на него оказывалось, он сумел сделать этот сезон выдающимся.

В футболе не всегда есть связь между большими финансовыми затратами и победами. «Манчестер Сити» заслужил выход в финал, это один из мощнейших клубов с точки зрения экономики. Однако мы хотим побороться с ними за победу. Прелесть футбола в том, что прогнозы могут не сбываться. Все знают, кто фаворит, но мы хотим произвести хорошее впечатление и знаем, что мечты можно воплотить в реальность», – цитирует Маротту Football Italia.

Финал Лиги чемпионов состоится в субботу, 10 июня. Матч пройдёт в Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьят». Начало игры — в 22:00 мск. Ранее главный тренер «нерадзурри» Симоне Индзаги высказался о предстоящей решающей встрече.