Осимхен — о своём будущем: Де Лаурентис решает, а я буду просто плыть по течению
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Лучший футболист чемпионата Италии — 2022/2023, лучший бомбардир турнира в этом сезоне, нападающий «Наполи» Виктор Осимхен ответил на вопрос о том, собирается на ли он уходить из неаполитанского клуба в ближайшем будущем.
«Я не знаю, это должен решать президент. Я люблю неаполитанцев, они показывают столько любви ко мне. Что касается меня, то президент решает, а я буду просто плыть по течению», — сказал Осимхен DAZN.
Напомним, в начале мая президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что ни в коем случае не продаст Осимхена этим летом. В минувшем сезоне «Наполи» впервые с сезона-1989/1990 стал чемпионом Италии, однако по завершении турнира команду покинул главный тренер Лучано Спаллетти, новый наставник пока не назначен.
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