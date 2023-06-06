«Ливерпуль» согласовал с Мак Аллистером условия личного контракта

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» согласовал условия личного контракта с полузащитником «Брайтон энд Хоув Альбион» и сборной Аргентины, чемпионом мира — 2022 Алексисом Мак Аллистером, сообщает 90min.

Детали стоимости трансфера всё ещё обсуждаются, но, как отмечали в «Брайтоне» ранее, клуб не будет тормозить переход игрока, если «Ливерпуль» согласится выплатить запрашиваемую цену. Как только будет достигнуто соглашение по стоимости трансфера, Мак Аллистер пройдёт медобследование на тренировочной базе «Ливерпуля» и станет первым подписанием красных этим летом.

Напомним, в сезоне-2023/2024 и «Ливерпуль», и «Брайтон» сыграют в Лиге Европы. Мак Аллистер перешёл в стан «чаек» зимой 2019 года из «Архентинос Хуниорс», после чего полсезона выступал в аренде за этот клуб, а затем — также полсезона за «Боку Хуниорс».