Угарте и Асенсио подписали контракты с «ПСЖ» после прохождения медосмотров — источник

Уругвайский полузащитник Мануэль Угарте и испанский нападающий Марко Асенсио стали игроками «Пари Сен-Жермен», сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
По информации журналиста, игроки подписали контракты с клубом после прохождения медосмотра. «ПСЖ» заплатит лиссабонскому «Спортингу» за Угарте € 60 млн, срок действия договора парижан с хавбеком рассчитан до 2028 года. В сезоне-2022/2023 22-летний опорный полузащитник провёл за «Спортинг» 47 матчей, в которых отдал одну голевую передачу и не забил ни одного мяча.
Асенсио перешёл в «ПСЖ» из мадридского «Реала» на правах свободного агента. По условиям контракта форвард останется в Париже на ближайшие четыре года, до 2027 года. В сезоне-2022/2023 27-летний нападающий забил девять голов и отдал шесть результативных передач в 30 матчах Ла Лиги.
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