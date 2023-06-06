Мбаппе назвал фаворита финального матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».
«Финал Лиги чемпионов будет отличным, я собираюсь его посмотреть, я думаю, что «Манчестер Сити» победит», — приводит слова Мбаппе Footmercato.
Финальный матч турнира между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится 10 июня. Матч пройдёт в Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьят», начало – 22:00 мск.
В полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Реал», а «Интер» одержал победу в матче с «Миланом».
Напомним, в нынешнем сезоне Лиги чемпионов «ПСЖ» добрался до стадии 1/8 финала, где уступил «Баварии». Мбаппе в нынешнем сезоне ЛЧ принял участие в 8 матчах, в которых записал в свой актив 7 голов.
Игроки «Манчестер Сити» узнали, что стали чемпионами Англии
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