Хвича Кварацхелия ответил на вопрос о своём будущем в «Наполи»

Грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия высказался о своём будущем в неаполитанской команде.

«Могут ли болельщики «Наполи» быть спокойны? Конечно, они могут быть уверены. Я люблю «Наполи», — приводит слова Кварацхелии журналист Фабрицио Романо со ссылкой на DAZN.

Текущий контракт Кварацхелии с «Наполи» рассчитан до 2027 года. Игрок перешёл в неаполитанский клуб летом 2022-го. Ранее футболист был признан лучшим игроком сезона в Серии А.

В сезоне-2022/23 полузащитник провёл 42 матча за команду во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 85 млн. Футболист выиграл в составе неаполитанского клуба чемпионат Италии.

Слёзы Кварацхелии после чемпионства «Наполи»: