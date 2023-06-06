Хвича Кварацхелия ответил на вопрос о своём будущем в «Наполи»
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Грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия высказался о своём будущем в неаполитанской команде.
«Могут ли болельщики «Наполи» быть спокойны? Конечно, они могут быть уверены. Я люблю «Наполи», — приводит слова Кварацхелии журналист Фабрицио Романо со ссылкой на DAZN.
Текущий контракт Кварацхелии с «Наполи» рассчитан до 2027 года. Игрок перешёл в неаполитанский клуб летом 2022-го. Ранее футболист был признан лучшим игроком сезона в Серии А.
В сезоне-2022/23 полузащитник провёл 42 матча за команду во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 85 млн. Футболист выиграл в составе неаполитанского клуба чемпионат Италии.
Слёзы Кварацхелии после чемпионства «Наполи»:
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