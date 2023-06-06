Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу отказался возглавить «Фенербахче» сообщает Sporx.

По данным источника, турецкий клуб рассматривал Луческу, как одного из кандидатов на пост главного тренера, однако, румынский специалист хочет до конца отработать контракт с «Динамо».

Напомним, в мае Луческу перенёс операцию и временно приостановил работу главным тренером «Динамо». Румынский специалист возглавляет киевлян с 2020 года. Контрактное соглашение тренера с клубом рассчитано до 2024 года.

По итогам прошлого сезона чемпионата Украины «Динамо» финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице. Чемпионом УПЛ стал «Шахтёр». Второе место занял «Днепр-1». В тройке призёров финишировала «Заря».

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