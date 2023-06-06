Sky Sport Germany: Рафинья может игроком «Баварии»

Нападающий «Барселоны» Рафинья может перейти в «Баварию».

Как сообщает Sky Sport Germany, игра 26-летнего бразильца нравится главному тренеру мюнхенцев Томасу Тухелю. «Барселоне» же необходимо сократить зарплатную ведомость клуба для подписания аргентинского нападающего Лионеля Месси.

В сезоне-2022/23 на счету Рафиньи 50 матчей в составе «блауграны» во всех турнирах, в которых он отметился десятью голами и 12-ю результативными передачами. Бразилец перешёл в «Барсу» летом прошлого года.

Контракт вингера с каталонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Отец Месси приехал на встречу с президентом «Барселоны»: