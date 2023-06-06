Стало известно будущее Массимилиано Аллегри в «Ювентусе»
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри продолжит тренировать команду в следующем сезоне.
Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, руководство туринцев в понедельник подтвердило решение продолжить сотрудничество с 55-летним специалистом. Одна из причин носит экономический характер и связана со значительной компенсацией, которую в случае увольнения предполагает контракт Аллегри, рассчитанный до 2025 года.
В текущем сезоне туринцы заняли в Серии А седьмое место после того, как были лишены 10 очков. Из Лиги чемпионов команда вылетела на групповом этапе и затем дошла до полуфинала Лиги Европы. В Кубке Италии «Ювентус» выбыл на стадии полуфинала.
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