В Саудовской Аравии запустили проект по инвестициям и приватизации спортивных клубов

В Саудовской Аравии начали проект по приватизации футбольных клубов, сообщает Саудовское агентство новостей SPA.
В рамках проекта Vision 2030, направленного на развитие спорта в стране, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман запустил проект по инвестициям и приватизации спортивных клубов.
Проект на нынешнем этапе состоит из двух направлений. Первый разрешает пустить поток инвестиций крупных компаний в спортивные клубы в обмен на передачу им права собственности на эти команды. Второй предполагает приватизацию ряда спортивных клубов начиная с конца 2023 года.
Цели проекта – содействие инвестиционным возможностям в спортивном секторе, а также повышение конкурентоспособности клубов и качества их инфраструктуры.
Кроме того, благодаря проекту ожидается развитие футбола и соревнований по нему в стране, что позволит «вывести лигу Саудовской Аравии в список 10 лучших лиг мира».
Ожидается увеличение доходов чемпионата Саудовской Аравии со € 112 млн до более чем € 450 млн в год, а также повышение стоимости лиги в 2,5 раза.
Роналду прибыл в Саудовскую Аравию:
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