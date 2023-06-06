В Саудовской Аравии запустили проект по инвестициям и приватизации спортивных клубов

В Саудовской Аравии начали проект по приватизации футбольных клубов, сообщает Саудовское агентство новостей SPA.

В рамках проекта Vision 2030, направленного на развитие спорта в стране, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман запустил проект по инвестициям и приватизации спортивных клубов.

Проект на нынешнем этапе состоит из двух направлений. Первый разрешает пустить поток инвестиций крупных компаний в спортивные клубы в обмен на передачу им права собственности на эти команды. Второй предполагает приватизацию ряда спортивных клубов начиная с конца 2023 года.

Цели проекта – содействие инвестиционным возможностям в спортивном секторе, а также повышение конкурентоспособности клубов и качества их инфраструктуры.

Кроме того, благодаря проекту ожидается развитие футбола и соревнований по нему в стране, что позволит «вывести лигу Саудовской Аравии в список 10 лучших лиг мира».

Ожидается увеличение доходов чемпионата Саудовской Аравии со € 112 млн до более чем € 450 млн в год, а также повышение стоимости лиги в 2,5 раза.

Материалы по теме Источник: Бензема подписал контракт с «Аль-Иттихадом» из Саудовской Аравии

Роналду прибыл в Саудовскую Аравию: