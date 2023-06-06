Энди Коул: требл не сделает «Манчестер Сити» лучше «Манчестер Юнайтед»

Бывший английский нападающий Энди Коул, который в составе «Манчестер Юнайтед» в 1999 года оформил требл, высказался о «Манчестер Сити» накануне их финала Лиги чемпионов с «Интером».
«Уже называть «Манчестер Сити» лучшей командой в истории Премьер-лиги — это полное отсутствие уважения к «Манчестер Юнайтед». Если «Манчестер Сити» оформит требл, это не сделает их лучшей командой, чем «Манчестер Юнайтед». Я бы не поменял ни одного нашего футболиста на игрока «Манчестер Сити». Это было бы неуважительно по отношению к товарищам. К тому же «Манчестер Юнайтед» всё ещё единственные обладатели требла», — приводит слова Коула FourFourTwo.
Финальный матч турнира между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится 10 июня. Матч пройдёт в Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьят», начало – 22:00 мск.
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