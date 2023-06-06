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Матеу Лаос объявил о завершении судейской карьеры

Матеу Лаос объявил о завершении судейской карьеры
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Испанский арбитр Матеу Лаос завершил судейскую карьеру, сообщает ESPN.

46-летний судья работал в элитном дивизионе Испании 15 лет. После заключительного матча 38-го тура Ла Лиги между «Мальоркой» и «Райо Вальекано» (3:0) футболисты обеих команд устроили арбитру коридор почёта.

Напомним, Лаос отсудил в своей карьере пять игр чемпионата мира. Последняя встреча стала одной из самой скандальных в его карьере, это был четвертьфинал ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина (2:2, 3:4 пен.). За основное и дополнительное время испанец показал 12 жёлтых карточек, а также одну жёлтую запасному и три жёлтые карточки после матча, две из которых привели к удалению голландского латераля Дензела Думфриса. В матче было множество единоборств, скандалов и драк, которые не прекратились и после финального свистка. Многие обрушили свою критику на рефери, обвиняя его в том, что он потерял контроль над матчем. Впоследствии глава судейского комитета международной федерации футбола Пьерлуиджи Коллина отправил испанца домой.

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