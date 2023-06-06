Динияр Билялетдинов: многие как будто деградировали за этот сезон в РПЛ

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов подвёл итоги сезона чемпионата России для игроков.

«Многие как будто деградировали за этот сезон. Люди, которые должны были прогрессировать, деградировали. Обляков нашёл свою позицию в ЦСКА. Пруцев неплохо выглядел в «Спартаке», если по лидерам пройтись. «Зенит» не будем брать, там одни иностранцы, и язык не повернется сказать, что они прогрессировали. Получился ровный чемпионат, без всплесков. Во вторую половину чемпионата ворвался Дзюба. Но это прогресс или его уровень по сравнению с нашим чемпионатом?», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

Напомним, победителем чемпионата России стал «Зенит», который набрал 70 очков. Второе место занял ЦСКА, записав в свой актив 58 очков. Замкнул топ-3 «Спартак» (54).