Павел Аликин: видимо, «Уфа» так «нужна» Башкортостану, что вылетела из Первой лиги

Бывший защитник «Уфы» Павел Аликин высказался о ситуации в башкирском клубе, который в прошлом году вылетел из РПЛ, а в этом — из Первой лиги.
«Печально, что за два года «Уфа» вылетела из РПЛ во Вторую лигу. Я десять лет провёл в «Уфе», переживаю за команду. Видимо, на данном этапе футбол так «нужен» республике, такая там атмосфера, что команда вылетела», — приводит слова Аликина «РБ Спорт».
Аликин провёл 220 матчей за «Уфу», а с 2021 года играет за «Родину». 3 июня игрок объявил о завершении карьеры.
«Уфа» в сезоне-2021/2022 выступала в Российской Премьер-Лиге. В стыковых матчах команда проиграла «Оренбургу» и вылетела в Мелбет Первую лигу. В следующем же сезоне клуб не сумел закрепиться в лиге и занял место в зоне вылета, опустившись во Вторую лигу.
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