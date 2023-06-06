Угаров: думаю, у бразильцев «Зенита» нет желания и амбиций уезжать в европейские клубы

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров высказался о бразильских футболистах питерского клуба.
«Я думаю, у них нет такого желания, амбиций уезжать в европейские клубы. Вряд ли кем-то из бразильцев заинтересуется хороший зарубежный клуб. И платить такие деньги, какие платит им «Зенит», никто не будет. Поэтому они спокойно сидят здесь, играют свои 30 матчей в чемпионате и больше ни о чем таком не думают. В каких клубах Европы могли бы заиграть Вендел, Клаудиньо и Малком? В топовых — нет, где-то рядом с ними могли бы играть. Но, судя по тому, как они тут себя ведут и выглядят на поле, их в России все устраивает, и они не будут стараться поменять «Зенит» на какой-то другой клуб», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».
Напомним, по итогам сезона «Зенит» стал чемпионом России, обогнав ЦСКА и «Спартак».
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