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Тренер «Зенита» Оливейра: Гончаренко – мой хороший друг

Тренер «Зенита» Оливейра: Гончаренко – мой хороший друг
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Бразилський тренер «Зенита» Вильям де Оливейра высказался об общении с российскими наставниками.

«Виктор Михайлович мой хороший друг. До сих пор переписываемся, но сначала я работал с Колывановым – он сильный мотиватор. Потом пришёл Перевертайло – тот больше сконцентрирован на тактике. Тоже многому меня научил. А потом уже Виктор Михайлович – человек, который объединял в себе всё. Хоть он был и молодым, но с большим опытом. У нас сразу образовались хорошие отношения. Он дал мне много в плане организации и последующего управления тренировочным процессом и дисциплиной.

Он постоянно живёт футболом. В ресторане с компьютером, придумывает какие-то конспекты. По-моему, даже не обедал. Всё время концентрировался на работе», – приводит слова Оливейры Metaratings.

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