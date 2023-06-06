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Игорь Шалимов: «Зенит» ни в одном матче не играл спустя рукава

Игорь Шалимов: «Зенит» ни в одном матче не играл спустя рукава
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Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о санкт-петербургском «Зените», выигравшем чемпионат России.

«Комплименты «Зениту» — после того, как команда выиграла титул, отпустила лидеров в Бразилию, Питер не проиграл ни одной игры и нельзя ни по одному матчу сказать, что играли спустя рукава.

По персоналиям — понравился Мантуан, который может навязать конкуренцию Мостовому. Даже учитывая отсутствие лидеров-бразильцев и разницу в мотивации, уровень команд все равно несопоставим. «Зенит» забил свой типичный гол — Мантуан ворвался с полуфланга в штрафную и отдал в ногу Ерохину, который в касание забил. Подобные голы, с вариациями — когда передачу делали с чуть большего расстояния, у «Зенита» в этом году мы уже видели неоднократно», — привродит слова Шалимова «РБ Спорт».

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