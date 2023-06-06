Сенников: лучший игрок сезона в РПЛ – Малком, либо Вендел

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников назвал лучшего игрока ушедшего сезона РПЛ.

«Лучший игрок – это кто-то из «Зенита». Либо Малком, либо Вендел. Кого-то ещё выделить сложно, но в любом случае он в «Зените». Лучшие – те, кто приносит результат.

Не может быть такого, что у команды нет результата, а футболист хорошо играет. Всё должно быть в совокупности: и игра команды, и индивидуальные качества»

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне он провёл 33 матча во всех турнирах, забил 26 мячей и сделал девять голевых передач. По итогам сезона-2022/23 бразилец был признан лучшим футболистом в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

В активе Вендела девять голов и пять ассистов в 33 матчах сезона.