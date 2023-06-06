Семшов: в ближайшие 3-4 года с «Зенитом» будет нереально бороться за чемпионство

Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов поделился мнением о том, как долго петербургский клуб будет доминировать в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).
«Зенит» имеет хорошие возможности. Если у петербуржцев уйдут одни сильные футболисты, то в команду приедут новые хорошие игроки. Чем сильнее футболист, тем быстрее он сможет адаптироваться к требованиям главного тренера. Поэтому у «Зенита» в ближайшее время не будет никаких проблем. Безусловно, в хороших командах всегда будет спрос на игроков, которые у них есть.
Будет ли тяжелее «Зениту» в борьбе за чемпионство, если из клуба уйдут Малком, Клаудиньо и Вендел? В ближайшие 3-4 года с петербуржцами будет нереально бороться за золотые медали. У «Зенита» слишком хорошие приобретения. У других клубов тоже есть покупки, но у «сине-бело-голубых» их больше», — приводит слова Семшова Metaratings.
- 6 июня 2023
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