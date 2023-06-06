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Дмитрий Тарасов оценил шансы «Родины» выйти в РПЛ

Дмитрий Тарасов оценил шансы «Родины» выйти в РПЛ
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Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов высказался о возможном выходе «Родины» в Российскую Премьер-Лигу.

«Да, меня можно сейчас считать болельщиком «Родины». У клуба была задача попасть в РПЛ. Зимой они хорошо усилили команду и провели качественную трансферную политику. Теперь команда попала в стыковые матчи. Ребята серьёзно готовятся к ним. Я думаю, что они могут выйти в РПЛ и они этого заслужили. У руководства команды есть такая цель.

Из «Родины» может получиться большой клуб, и я им желаю этого. 7 июня я приду на стадион поддержать команду. «Родине» под силу выйти в РПЛ уже в этом сезоне, но дальше надо будет усилять команду новыми футболистами, потому что элитный дивизион нашего футбола – это уже другой уровень», – приводит слова Тарасова Metaratings.

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