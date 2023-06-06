«Урал» объявил об уходе Подберёзкина

Екатеринбургский «Урал» на своём официальном сайте объявил об уходе из команды полузащитника Вячеслава Подберёзкина.

30-летний футболист покинул «Урал» после завершения контракта. Подберёзкин стал свободным агентом. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги полузащитник сыграл 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также Подберёзкин провёл семь встреч в Кубке России, не сумев отметиться результативными действиями.

«Благодарим Славу за доброе отношение и игру, желаем успешного продолжения карьеры и удачи!» — гласит официальное заявление клуба.

Подберёзкин на молодёжном уровне играл за ЦСКА и прошёл через систему «Локомотива». Также полузащитник играл за «Химки», «Краснодар» и «Рубин».