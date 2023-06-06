«Торино» ведёт переговоры о переходе Миранчука. Сумма трансфера может составить € 9,5 млн

Итальянский «Торино» ведёт переговоры с «Аталантой» по поводу трансфера российского полузащитника Алексея Миранчука. Об этом сообщает La Stampa.
По информации источника, главный тренер «Торино» Иван Юрич принял решение остаться в команде до конца своего контракта, который рассчитан до июня 2024 года. Хорватский специалист хотел бы сохранить в составе Миранчука и полузащитника «Вест Хэма» Николу Влашича, которые играют за туринцев на правах аренды.
За Миранчука «Аталанта» хочет получить € 9,5 млн, диалог «Торино» с бергамасками продолжается. В случае с Влашичем «Вест Хэм» требует € 13 млн, а туринцы хотят получить скидку.
Миранчук забил четыре гола и сделал семь результативных передач в 31 матче за «Торино». Влашич отметился пятью забитыми мячами и восемью голевыми пасами в 37 встречах.
- 6 июня 2023
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