Испания и Бразилия проведут товарищеский матч в рамках борьбы с расизмом

Федерации футбола Испании и Бразилии на своих официальных сайтах объявили, что команды стран проведут товарищеский матч в марте 2024 года в рамках борьбы с расизмом.

На афише изображено несколько футболистов, в том числе нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. Форвард, вероятно, чаще всех сталкивался с проявлением расизма во время клубного футбола. Руководство чемпионата Испании постоянно наказывает людей, которые выражают своё недовольство игрой футболиста подобным методом.

Фото: Федерация футбола Испании

22-летний Винисиус в прошедшем сезоне забил 23 гола и отдал 21 результативную передачу в 55 матчах во всех турнирах.

Стычка Винисиуса и Мамардашвили. Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.