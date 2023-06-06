Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Четыре топ-клуба Саудовской Аравии перешли под управление фонда, владеющего «Ньюкаслом»

Фонд Public Investment Fund (PIF), владеющий английским «Ньюкаслом», в своём официальном «твиттере» сообщил о приобретении четырёх топ-клубов чемпионата Саудовской Аравии.

Фото: «Твиттер»

Во владение фонда перешли «Аль-Иттихад», «Аль-Ахли», «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Каждый из клубов был преобразован в компанию. Доля PIF в каждой из них составляет 75%.

«Передача четырёх клубов откроет различные коммерческие возможности, включая инвестиции, партнёрство и спонсорство во многих видах спорта», — сообщает пресс-служба PIF.

«Аль-Иттихад» стал чемпионом Саудовской Аравии в прошедшем сезоне. «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» заняли второе и третье места соответственно.

Напомним, за «Аль-Наср» играет нападающий Криштиану Роналду. По слухам, в «Аль-Иттихад» в ближайшее время перейдёт форвард «Реала» Карим Бензема, а игрок «ПСЖ» Лионель Месси пополнит состав «Аль-Хиляля».