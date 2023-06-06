Тедеев: не хотелось бы говорить, что Карпин выжимает из «Ростова» максимум, но это так

Бывший главный тренер «Алании» и «Ростова» Заур Тедеев высказался о работе Валерия Карпина в ростовской команде. По его мнению, Карпин выжимает максимум из нынешнего состава «Ростова». Также Тедеев пожелал специалисту больших успехов в будущем и поблагодарил за внимательность к молодым игрокам.
«Правда ли, что Карпин выжимает максимум из этого «Ростова»? Не хотелось бы прям вот так говорить, что выжимает максимум. Но это безусловно так. Валерий Георгиевич и его тренерский штаб понимают, что делают. Я ему могу пожелать только больших успехов. И хочу сказать спасибо за то, что уделяет такое внимание молодым игрокам», — приводит слова Заура Тедеева «РБ Спорт».
Напомним, в сезоне-2022/2023 «Ростов» финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ. При этом команда претендовала на место в топ-3, но в последнем туре проиграла прямому конкуренту — ЦСКА.
- 6 июня 2023
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